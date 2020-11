Pantelleria, Lo Curto: "Potenziati i servizi sanitari. Più personale e tecnologie"

23/11/2020 08:00:00

“Il potenziamento dei servizi di assistenza sanitaria a Pantelleria, progettato dal direttore del Distretto Luca Fazio, aumenta l’offerta delle prestazioni di specialistica ambulatoriale interna e dota l’Isola minore di nuove tecnologie sanitarie e di nuovo personale medico e paramedico.

Esprimo la mia soddisfazione per l’approvazione del progetto di rilancio sanitario per Pantelleria, con un plauso per l’ottimo lavoro svolto dal direttore Fazio che certamente rappresenta un segnale importante in un momento di grave crisi dovuta al Covid-19. Ho lavorato da parlamentare del territorio affinché si avesse cura della sanità pubblica pantesca rafforzando il sistema delle prestazioni e dell’assistenza. Ringrazio per il raggiungimento di tale obiettivo il commissario dell’Asp di Trapani Paolo Zappalà e il governo Musumeci.

Apprezzo, inoltre, l’ottima sinergia sviluppatasi tra la direzione del Distretto sanitario e l’Amministrazione comunale del sindaco Vincenzo Campo. Con questi nuovi provvedimenti, Pantelleria fa un passo avanti e può lasciarsi davvero alle spalle le esclusioni e le limitazioni, nel recente passato, del diritto alla salute dei suoi cittadini”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.