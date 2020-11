Sicilia, la spiaggia di Punta Bianca ad Agrigento candidata ai Luoghi del Cuore Fai 

24/11/2020 17:05:00

C'è anche la Spiaggia di Punta Bianca ad Agrigento in lizza per i Luoghi del Cuore Fai.

La votazione è aperta e si può esperimere il voto fino al 15 dicembre 2020. La classifica definitiva verrà pubblicata a febbraio 2021. Qui il link dove poter esprimere il voto per questa bellissima spiaggia siciliana.

La spiaggia di Punta Bianca, fa parte della Costa Bianca di Agrigento, splendido litorale dal caratteristico aspetto di colore bianco.

Punta Bianca - Monte Grande di Agrigento è il promontorio orientale che delimita il golfo di Agrigento, formato da roccia calcarea bianca come Scala dei Turchi. Punta Bianca è un bellissimo e selvaggio sperone roccioso che si protende a mare, contornato da piccole calette con spiagge di sabbia dorata (alcune anche ciottolose), separate l'una dall'altra da piccoli promontori ed affacciate su un bellissimo mare cristallino. Particolarmente suggestiva è la caletta a ridosso del castello di Palma, in zona Capreria. Tutta questa parte di litorale che va da Punta Grande, nel comune di Porto Empedocle, a Punta Bianca, presenta una grande valenza archeologica e naturalistica, con la presenza di palme nane, salvie mentastri e lentischie. Alle spalle di questo bel tratto costiero si trovano diverse alture di natura gessosa abitate fin dalla preistoria, come appunto Monte Grande.