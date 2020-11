Lega: Hopps coordinatrice Enti Locali in Sicilia

25/11/2020 19:00:00

Sarà Maricò Hopps a coordinare gli enti locali del partito di Salvini in Sicilia. Mazarese, già candidata alle elezioni europee, Hopps lavorerà con i responsabili enti locali per la Sicilia occidentale e orientale, Alessandro Anello e Matteo Francilia, coordinandone l'azione con il Responsabile degli Enti Locali del Mezzogiorno on. Nuccio Altieri.

"Con la grinta di sempre - afferma Maricò Hopps - da militante prima che da dirigente, lavorerò ancora più a contatto con i nostri amministratori locali, che quotidianamente dimostrano come per la gestione della macchina amministrativa serva prima di tutto il buon senso".

Hopps sarà anche membro della nuova segreteria politica regionale che nei prossimi giorni sarà varata dal segretario regionale della Lega il senatore Stefano Candiani: “la segreteria politica della Lega Sicilia sulla scorta del modello nazionale già avviato da Matteo Salvini, sarà lo strumento con cui proporremo una nuova idea di politica per la nostra Isola e a cui Maricò Hopps sono certo darà un importante contributo. Buon lavoro a lei che continuerà ad occuparsi della penetrazione della Lega negli enti Locali, coordinando l’azione sui due territori regionali con quella in essere nelle altre regioni del Sud" conclude Candiani.

Covid: Lega Giovani Sicilia, tutelare commercio locale contro colossi e-commerce

Gli amministratori under 35 della Lega Giovani Sicilia hanno aderito all'appello di cinquecento giovani amministratori di tutta Italia al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedere provvedimenti decisi nei confronti dei colossi dell'e-Commerce.

"La Sicilia – spiegano Giuseppe Miccichè e Alessandro Lipera, rispettivamente coordinatori di Lega Giovani per la Sicilia occidentale e per la Sicilia orientale - è una regione che sta pagando caro il prezzo delle restrizioni dovute al Covid-19, e la crisi sanitaria rischia di tramutarsi in una devastante crisi economica".

"Mentre - continuano Miccichè e Lipera - i nostri commercianti rischiano di non riaprire più le saracinesche, i giganti del web stanno traendo enorme profitto da questa situazione, incrementando anche del 200% i loro introiti. In un momento così tragico per la nostra economia, che rischia di peggiorare ancora di più con l’avvicinarsi del periodo natalizio, le tante azioni introdotte dalle amministrazioni locali a tutela del commercio locale non sono purtroppo più sufficienti".

"Non potevamo che unirci anche noi alle centinaia di giovani amministratori guidati dall'On. Luca Toccalini, - concludono Miccichè e Lipera - nel sottoscrivere questa richiesta. Speriamo di non dover vedere, in Sicilia, nuove luci spegnersi nei locali".