Marsala, Pugliese: "Bene l'amministrazione Grillo su Protezione Civile"

26/11/2020 08:00:00

l consigliere comunale di Marsala Lele Pugliese si congratula con il Sindaco Massimo Grillo per "l'impulso che sta dando alle iniziative e alle politiche di protezione civile durante questa emergenza sanitaria".

Il primo cittadino infatti nella giornata di venerdì 20 novembre ha incontrato il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e il Comandante del 6°Reggimento Bersaglieri per "intraprendere azioni di sinergia e di collaborazione in materia di protezione civile".

''È di fondamentale importanza intraprendere preventivamente accordi e sottoscrivere protocolli di intesa con le componenti fondamentali della protezioni civile, quali sono i Vigili del Fuoco e l'Esercito'' afferma il Consigliere Lele Pugliese.

''La nostra città per il numero di abitanti, per estensione del territorio e per la presenza di tutti i rischi che potrebbero minacciare i cittadini marsalesi (sismico, idrogeologico, incendi, ect.), non può farsi trovare impreparata in occasione di qualsiasi emergenza. Auspico che quanto prima, con l'apporto delle Istituzioni preposte e con gli organismi interni al Comune, si possa giungere alla stesura di un vero Piano Comunale di Protezione Civile e che la nostra Marsala, quinta città della Sicilia, si doti di un gruppo operativo comunale di Protezione Civile. Bene ha fatto il sindaco Grillo ad istituire tempestivamente il Coc ( centro operativo comunale), adesso occorre dotarlo anche di un adeguato locale e di qualificate attrezzature e mezzi. Mi impegno, in qualità di componente della 5°commissione consiliare, di portare all'attenzione della stessa l'argomento in questione al fine di rendere più celere la realizzazione delle iniziative intraprese dall'amministrazione comunale''.