C'è stato un omicidio a Castelvetrano. La vittima è Vincenzo Adamo Favoroso

27/11/2020 08:54:00

Omicidio nella notte a Castelvetrano. Ucciso un uomo di 33 anni, Vincenzo Adamo Favoroso detto “Tacatà”.

L'uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. La sparatoria sarebbe avvenuta nella centralissima via Mazzini, gli spari sono stati sentiti dagli abitanti della zona. Ma il corpo è stato ritrovato da un'altra parte della città.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Castelvetrano che stanno conducendo le indagini per la ricerca dell'omicida. Sul posto anche la polizia scientifica per i rilievi del caso, e trovare degli indizi utili per venire a capo dell'omicidio.

Dalle prime informazioni che circolano pare che l'omicidio sia nato in seguito ad una lite finita male. Bisogna capire perchè e con chi.