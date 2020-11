Cotulevi dona uno spazio verde alla città di Trapani

28/11/2020 22:15:00

L'Associazione per i Diritti umani CO. TU. LE VI. ha donato al comune di Trapani mimose e jacarande che sono state piantumate nello spazio verde del plesso “Don Bosco” dell’I.C. “Bassi - Catalano” di via Mazzini.

L’omaggio, che si inserisce anche nell’ambito della giornata nazionale degli alberi istituita dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con L. 14 gennaio 2013 n. 10, vuole essere anche segno tangibile del ricordo di tutte le donne vittime di violenza, nonché dei tanti uomini che combattono la medesima al fianco di tante donne e madri coraggiose, nella speranza di un mondo più giusto ed umano.

Alla piantumazione, finanziata dal CESVoP - Centro Servizi per il Volontariato e offerta dalla CO. TU. LE VI. al comune di Trapani erano presenti la presidente dell’Associazione Aurora Ranno, il sindaco Giacomo Tranchida, l’assessore Giuseppe La Porta, la dirigente dell’Istituto scolastico “Bassi - Catalano” Prof.ssa Ornella Cottone, l’agronomo Filippo Salerno, la presidente dell’associazione Erythros Elena Lombardo ed il floricoltore Emilio Mangiarotti.

Presenti, inoltre, in rappresentanza della Polizia di Stato, la Vicequestore Antonella Vivona e l’Assistente Capo Luana Crucitti.

L’odierna cerimonia ha concluso il ciclo di eventi che la stessa CO. TU. LE VI. ha avviato in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne a partire dallo scorso 24 novembre.

Per la presidente Aurora Ranno “il dono di uno spazio verde alla città sia anche simbolo di un cambiamento possibile e necessario verso una società più umana, nel segno di una lotta senza sosta alla violenze che - per fortuna - vede impegnate tante donne, ma anche tanti uomini”.