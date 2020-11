Marsala, Energetikambiente: "Nessun ritardo nel pagamento degli stipendi ai dipendenti"

28/11/2020 16:10:00

"Gli stipendi dei dipendenti di Energetikambiente in servizio per la raccolta rifiuti a Marsala ad oggi sono stati regolarmente pagati. Mai nessuna responsabilità è stata addossata al Comune di Marsala per i pochi giorni di ritardo sull'accredito delle spettanze dovute ai lavoratori".

Lo scrive in una nota Energetikambiente, la società che gestisce per il Comune di Marsala il servizio di raccolta rifiuti in merito alla segnalazione della Funzione pubblica Cgil Trapani sui ritardi nel pagamento degli stipendi ai dipendenti. Ritardi, come si legge nella nota, smentiti dalla società.