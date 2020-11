Coronavirus, Diventerà Bellissima Giovani: «Basta sciacallaggi, fiducia a Musumeci e Razza»

28/11/2020 17:05:00

«Crediamo sia giunto il momento di cessare questa speculazione politico-elettorale in piena pandemia. Rinnoviamo la nostra fiducia e il nostro sostegno al Presidente Musumeci e all’assessore Razza. Bocciamo la condotta sconsiderata di Pd-M5S che, a Roma come in Sicilia, alla collaborazione istituzionale preferiscono l'avvelenamento dei pozzi. I siciliani non sono stupidi e si accorgono di tutto. È ora che le rivalità politiche restino fuori dalle discussioni sul Covid. Non è tempo di sciacallaggio!».

Lo scrive il Movimento Giovani di DiventeràBellissima in una nota firmata dal Coordinatore regionale Francesco Sicali, dai vice coordinatori regionali Francesco Armone ed Emanuele Cocchiara, unitamente ai responsabili territoriali Dyana Intorre (AG), Giovanni Saeli (CT), Enrico Capuano (EN), Simone Todaro (ME), Deborah Marino (PA), Alessia Gianfelice (RG) e Daniela Galileo (TP).