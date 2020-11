Unicef. I ragazzi delle scuole trapanesi scriveranno le "Cartoline Solidali"

30/11/2020 09:00:00

L’amore, la solidarietà, la generosità sono i valori importanti del Natale.

Ma ce ne sono anche altri.



Come le proteine, le vitamine e il calcio, che si trovano all’interno di una bustina di alimento terapeutico.

Ne bastano 10 per aiutare i bambini malnutriti a riprendere peso.

In quest'ottica il Comitato provinciale Unicef di Trapani in collaborazione con il Comune di Trapani, quest'ultimo impegnato nel progetto per l'accreditamento di Città Amica Unicef, promuovono in tutte le Istituzioni scolastiche l'iniziativa "Cartoline solidali. A Natale vorrei...".

In pratica i bambini/ ragazzi dovranno scrivere su una cartolina dell'Unicef, con una donazione di 1€ a cartolina, un messaggio o un desiderio, poi i messaggi saranno condivisi sul social Facebook alla pagina del Comitato provinciale Unicef di Trapani oppure, le scuole possono taggare lo stesso Comitato, pubblicando sulla loro pagina Facebook istituzionale i messaggi dei loro alunni, con l'utilizzo dei seguenti hashtag:

#cartolinesolidaliunicef #comitatounicefdiTrapani #Unicefperognibambino

Gli ultimi dati ci dicono che prima della pandemia erano 47 milioni i bambini che soffrivano di malnutrizione acuta, ora a causa dell’impatto del COVID-19 sui sistemi sanitari al collasso e sulle catene di approvvigionamento degli interventi salvavita potrebbero diventare 54 milioni i bambini che rischiano la vita.

Mimma Gaglio, Presidente Provinciale Unicef di Trapani :"Con un piccolo gesto di solidarietà si può aiutare a portare a quanti più bambini possibili gli alimenti terapeutici salvavita. Nello stesso tempo si educano i bambini e i ragazzi ai valori della solidarietà, si fa conoscere cos'è e come opera il volontariato, si mette in opera la pratica dei diritti favorendo la partecipazione attiva e costruttiva nei bambini/ragazzi. Tutti temi da sviluppare nell'ambito scolastico in sintonia con le linee guida ministeriale dell' Educazione Civica, diventata quest'anno materia obbligatoria del curricolo scolastico"