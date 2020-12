Voli low - cost per raggiungere la Sicilia a Natale 

01/12/2020 12:00:00

L'anno scorso, di questi tempi, erano in tanti a protestare per l'impressionante costo dei biglietti aerei per raggiungere la Sicilia a Natale, con voli da Milano e Roma a Palermo o Catania che arrivavano anche a 600 euro.

Quest'anno il clima è opposto. Le compagnie offrono voli a prezzi stracciati. Ma sembra interessare pochi. Le restrizioni dovute al coronavirus impediscono o sconsigliano gli spostamenti, e saranno molti i siciliani che, un po' per buon senso, un po' per limiti (anche economici) non torneranno in Sicilia per le vacanze.

Così come saranno pochi i siciliani che si sposteranno. Chi lo farà, però, potrà approfittare di prezzi "normali" delle compagnie low - cost, Ryanair in testa. Noi in redazione abbiamo trovato voli da Roma per Palermo a 40 euro. Da Milano a 60. Senza contare le rotte sociali a Trapani Birgi (a proposito, i nuovi voli che dovevano partire il 4 pare che verranno rinviati ancora ...).

La Regione vorrebbe che fossero consentiti gli spostamenti, nel nuovo Dpcm "natalizio", ma il governo mantiene la sua fermezza.