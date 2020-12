Allerta meteo in Sicilia. Pioggia in provincia di Trapani. Le previsioni

03/12/2020 08:41:00

Ancora maltempo in Sicilia. Oggi, giovedì 3 Dicembre, in tutta l'Isola allerta meteo di livello giallo, e per le zone del Messinese e del Catanese l'allerta meteo è arancione.

Sono previste piogge e temporali soprattutto nella parte orientale della Sicilia per tutta la giornata di oggi.

Questa la situazione in provincia di Trapani.

Giovedì, 3 dicembre: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. , sono previsti 13.1mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15.8°C, la minima di 10.7°C, lo zero termico si attesterà a 1822m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Mare mosso.

Venerdì, 4 dicembre: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata, sono previsti 1.2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7.9°C, lo zero termico si attesterà a 2728m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Mare mosso.