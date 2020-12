Coronavirus. E' morto Bernardo Triolo, il segretario del Comune di Marsala 

04/12/2020 08:30:00

Un grande lutto per Marsala. E' morto Bernardo Triolo, il segretario comunale. Per lui è stato fatale il coronavirus, che aveva contratto qualche giorno fa. E' stato prima a casa, poi in ospedale, ma le sue condizioni si sono via via aggravate, fino, purtroppo, alla morte.

La notizia ha gettato nel dolore tutti gli impiegati del Comune di Marsala, i consgilieri comunali, l'Amministrazione Comunale.

Era arrivato a Marsala nel 2009 con il Sindaco Renzo Carini. "Lo scelsi senza neanche conoscerlo - racconta molto commosso - perchè tutti dicevano che era il più bravo, ed effettivamente lo è stato, perchè la sua preparazione era impeccabile".

Triolo era nato a Sciacca il 25 Marzo 1964 e viveva a Montevago, anche se ormai la sua seconda casa era Marsala.

Era anche nel Cda del Consorzio Trapanese per la legalità e lo Sviluppo.

***

In questo antipatico mestiere che faccio bisogna fidarsi di un manipolo di persone, non di più. Bernardo Triolo era tra queste, per la preparazione, la disponibilità, la correttezza. Non ha mai negato a me o Tp24 un'informazione, una spiegazione. Ogni tanto poi andavo a trovarlo in quelle ore sospese del primo pomeriggio, quando i corridoi del Comune sono vuoti e gli animi più distesi. Lì, scoprivo un'altra persona, con la quale parlare di legalità, di sviluppo (Triolo era uno dei migliori figli della Valle del Belice ...), anche di musica. Se presentavo i miei libri dalle sue parti, nel fine settimana, faceva in modo di esserci. Quando ho saputo che aveva contratto il Covid, l'ho chiamato. All'inizio mi aggiornava, gentile. Poi, purtroppo, non ha risposto più. Ciao, segretario (Giacomo Di Girolamo)