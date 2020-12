Marsala, ha preso il via questa mattina il servizio "Scuole sicure"

04/12/2020 11:12:00

I Vigili urbani tornano davanti alle scuole. Si chiama "scuole sicure" il progetto che ha preso il via questa mattina a Marsala, curato e disposto dal comando della polizia Municipale guidato da Vincenzo Menfi.

Il servizio di prevenzione davanti alle scuole, oltre ai controlli per evitare assembramenti, ha come obiettivo il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel mondo della scuola.

Gli agenti in divisa, questa mattina hanno controllato sia la scuola media "Pipitone" in via Sarzana che la "Mario Nuccio" in via Salemi.