Marsala, il PD aderisce all'iniziativa "Solidarietà in circolo"

07/12/2020 10:00:00

"Solidarietà in circolo"

Il Circolo del Partito Democratico di Marsala aderisce all’iniziativa del PD nazionale “Solidarietà in circolo” per consentire fino al 19 dicembre la raccolta dei beni di prima necessità a favore delle famiglie bisognose e possibilmente alimenti per bambini.

La raccolta dei beni di prima necessità si effettuerà a Marsala, da sabato 5 dicembre a sabato 19 dicembre dalle ore 17,00 alle ore 19,00, presso la sede del Partito Democratico, sito in via Frisella n. 76 ( di fronte la Villa del Rosario).

L’iniziativa è a sostegno delle categorie più provate dalla pandemia, di coloro che sono soli, degli ultimi, dei più fragili.