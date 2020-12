Marsala, la vergogna di via Baronello continua. Gli abitanti non sanno più a chi rivolgersi

07/12/2020 13:43:00

Torniamo ad occuparci della strada più "sfortunata" della città di Marsala. Si tratta della via Baronello a Strasatti. Ormai i cittadini che vi abitano non sanno più a chi rivolgersi per un intervento di sistemazione.

"Gentile redazione di TP24, dopo tante segnalazioni fatte al comune, ai vigili, al signor Sindaco, la via Baronello a Strasatti è ancora in condizioni pietose. E' una strada trafficata, attraverso la quale non passiamo solo noi - ci scrive la signora Giusy - ma anche tanti amministratori di questa città, ma mai nessuno si è degnato di sistemarla o far venire chi di competenza, mai nessuno. L'ho sistemata sempre da me, adesso mi sono scocciata, perché la strada non è solo mia, non interessa a nessuno, poi con le condizioni meteo, a causa della pioggia, sta diventando sempre meno percorribile, provoca danni alle macchine, una persona a bordo di un ciclomotore stava cadendo e a piedi non si può camminare. Cosa ci vuole per poterla sistemare, una lettera direttamente da chi? Sotto elezioni tutti dicevano: "non ti preoccupare perché la stada sarà fatta", dopo le elezioni sono scomparsi tutti, anzi, continuano a passare come se niente fosse. Questa è l'amministrazione, spero di avere una sua risposta concreta da chi di dovere".