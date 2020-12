Marsala, Diventerà Bellissima: "Soddisfatti per il padiglione malattie infettive"

07/12/2020 08:05:00

Il Circolo DB "Enrico Russo" di Marsala esprime tutto il suo apprezzamento per l'inizio dei lavori del reparto di malattie infettive ed epidemiologiche nell'area adiacente all'ospedale "P. Borsellino" di Marsala.

Ringrazia il governo regionale per avere individuato proprio il "Borsellino" struttura idonea e polo di riferimento della Sicilia Occidentale ad ospitare e curare gli ammalati affetti da malattie infettive. Ringrazia inoltre il dirigente regionale di DB nonché Vice Sindaco Avv. Paolo Ruggieri per avere perorato ed ottenuto questo successo per la Città di Marsala. Infatti Marsala da tempo era stata tagliata fuori da iniziative strutturali ed importanti di un certo rilievo. Adesso possiamo, con orgoglio, affermare che finalmente la quinta città della Sicilia viene tenuta nella giusta considerazione dal governo regionale. Ai giornalisti o pseudo tali, gufi e uccelli di malaugurio, partorienti sempre dubbi e sospetti il movimento Diventerà Bellissima offre fatti ed azioni concrete a favore della collettività.

Infine il Circolo fa voti affinché tale struttura possa realizzarsi il prima possibile e perché possa essere occupata dai pazienti il più tardi possibile.