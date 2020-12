Alcamo, scoperta un'altra festa clandestina. 15 ragazzi bevono e giocano a carte: 6.000 euro di multa

08/12/2020 08:41:00

Un'altra festa in casa clandestina è stata scoperta ad Alcamo, in violazione delle norme anti-covid. 15 ragazzi, tutti senza mascherina, a bere, ascoltare musica, e giocare a carte.

L'hanno scoperta nel fine settimana i Carabinieri di Alcamo che hanno interrotto la festa organizzata in una abitazione privata. All’interno, i Carabinieri della locale Stazione, hanno accertato la presenza di quindici giovani - tra i 19 e i 22 anni- intenti ad ascoltare musica, bere alcolici e giocare a carte, senza mascherine e senza osservare alcun tipo di distanziamento sociale.

Dopo aver identificato tutti i presenti, i militari dell’Arma hanno proceduto a sanzionarli amministrativamente per la violazione delle norme anti Covid in vigore, per un totale di 6000,00 euro.

Quello di Alcamo è il secondo intervento in pochissimi giorni, dopo la festa di compleanno dove sono state sanzionate 13 persone proprio all’arrivo del fattorino con la torta per il festeggiato, effettuato dai Carabinieri della Compagnia per interrompere comportamenti che vanno palesemente contro ogni tipo di misura di contenimento al Covid – 19.

Diverse nei giorni scorsi anche le sanzioni amministrative pecuniarie elevate: otto, per violazioni al Codice della Strada e 4 per il mancato rispetto del coprifuoco, ovvero dell’obbligo di permanere preso le proprie abitazioni dalle ore 22:00 alle 05:00 del mattino.