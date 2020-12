Domani l'attività formativa del Consorzio Trapanese per la Legalità dedicata a Bernardo Triolo

09/12/2020 16:00:00

"Sviluppo per la Legalità, Legalità per lo Sviluppo": questo il titolo della sessione formativa "Prevenzione della Corruzione" che giovedì 10 dicembre dalle ore 9,30 alle ore 11,30 vedrà impegnato il Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo di Trapani.

"Sarà una sessione formativa particolare - sottolinea il direttore del Consorzio Antonella Marascia - sia perché a differenza degli anni passati la tradizionale giornata formativa non verrà effettuata in Prefettura ma online per la pandemia in atto, e soprattutto perché per la prima volta non vedrà tra i protagonisti il compianto Bernardo Triolo, segretario generale del Comune di Marsala, già direttore e componente il cda del Consorzio, venuto a mancare la scorsa settimana. A lui sarà dedicata la parte iniziale della sessione formativa che quest'anno avrà come relatore Antonio Cappiello, fondatore di Anticorruzione intelligente".

La sessione formativa, quest'anno, viene effettuata il giorno dopo la Giornata Internazionale contro la Corruzione, che si celebra il 9 dicembre in tutto il Mondo per decisione dell'Assemblea delle Nazioni Unite con l'obiettivo di promuovere la Convenzione contro la Corruzione entrata in vigore nel dicembre 2005.