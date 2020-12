09/12/2020 15:01:00

Il maltempo continua ad imperversare su tutta la Sicilia, recando danni e disagi in tantissimi comuni dell'Isola.

Questa mattina ha lasciato traccia anche a Petrosino.

A Biscione, come potete vedere nelle foto, il lungomare e la piazza sono stati totalmente allagati e invasi dalle alghe. Non poche le difficoltà per gli automobilisti che hanno dovuto procedere a rilento, e più che altro guadare lungo la strada e per attraversare la piazza.