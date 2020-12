Marsala, questo pomeriggio l'estrazione dei presepi realizzati dai volontari dell'Anffas

09/12/2020 11:15:00

L'associazione Anffas di Marsala questo pomeriggio, alle ore 18 presso la propria sede, in via Trapani n°33, procederà alla estrazione dei Presepi realizzati dai volontari.

L'estrazione sarà trasmessa in video conferenza e in presenza ridotta nel rispetto delle norme anticovid. Il ricavato della vendita dei biglietti aiuterà a portare avanti i progetti dell’Associazione. Il costo del biglietto per partecipare all'estrazione è di un euro. Il ricavato della vendita dei biglietti aiuterà a portare avanti i progetti dell’Associazione.