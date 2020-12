10/12/2020 02:15:00

Per il secondo anno consecutivo l'associazione Arcobaleno di Marsala organizza "A Natale regala un sorriso".



L'iniziativa prevede pacchi e doni ai bambini e alle famiglie piu' bisognose, in più quest'anno sono stati donati 2 alberi di Natale ai bambini del quartiere di via Istria grazie ad alcune mamme che hanno voluto in un momento così difficile per via del Covid dare una speranza e gioia ai bambini.



"Un grazie va a Rosa Gerardi per aver suggerito l'iniziativa ed abbracciata dal presidente dell'associazione Arcobaleno Sebastiano Grasso insieme agli iscritti e simpatizzanti. Stiamo provando, a cambiare le forme della nostra presenza, della presenza della nostra comunità , senza però cambiare quello che di più importante abbiamo da regalarvi: la presenza della soledarieta' nella nostra e nella vostra vita. Il nostro desiderio è di continuare ad essere comunità, ad essere famiglia anche adesso, anzi, soprattutto adesso, e non solo perché il Natale si avvicina, ma perché ci crediamo davvero e intensamente che donare e' una bel gesto. Il grazie va anche a tutti coloro che hanno e stanno donando per questo progetto".