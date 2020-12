L'Interact Trapani partecipa al progetto #Ioleggoperchè

10/12/2020 07:15:00

Sabato 5 dicembre i ragazzi dell’Interact club Trapani, presieduto dal giovanissimo Vito Giglio hanno partecipato al progetto #ioleggoperche ovvero il progetto organizzato dall’associazione Italiana Editori atta a promuovere la lettura nei più giovani.

Il progetto consiste in una raccolta nazionale di libri da fornire alle biblioteche scolastiche,finora con il progetto #ioleggoperchè sono stati donati alle scuole italiane oltre un milione di libri. Chiunque può recarsi nelle librerie aderenti al progetto e donare, scegliendo i titoli, dei libri alle scuole. I ragazzi dell’interact club Trapani hanno deciso di recarsi alla Libreria del Corso in Corso Vittorio Emanuele e donare diversi libri per scuole elementari e medie.