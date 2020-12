Le barche dei migranti potranno essere affidate alle associazioni no profit

11/12/2020 08:10:00

Finalmente, dopo anni di battaglie condotte da Mareamico, il Parlamento ha approvato la legge che permette di affidare le barche dei migranti, che arrivano sulle nostre coste, anche al settore no profit.

"Questo è stato possibile grazie all’impegno di alcuni Deputati, tra cui l’agrigentino Michele Sodano.

Tutto ciò permetterà un notevole risparmio per le casse dello Stato, che spendeva cifre esorbitanti per la distruzione di queste imbarcazioni, un miglioramento delle condizioni delle nostre spiagge, spesso invase da questi relitti inquinanti ed il riutilizzo di queste imbarcazioni per scopi sociali consentirà anche ai cantieri nautici un incremento della loro attività, per la necessaria manutenzione delle stesse" commenta l'associazione MareAmico.