Sicilia, sequestrate 14mila mascherine non sicure

11/12/2020 15:32:00

14 mila mascherine non sicure sono state sequestrate dai Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, in un negozio di via Lincoln a Palermo, gestito da Z.L., trentacinquenne di origine cinese.

I militari hanno trovato tanti diversi dispositivi di protezione individuale in un sacchetto di plastica posto accanto al registratore di cassa oltre ad altri scatoloni contenenti mascherine prive di certificazione sanitaria e del marchio di fabbrica.

All’atto del controllo presso l’attività commerciale i “Baschi Verdi”, dopo aver constatato l’effettiva vendita dei citati dispositivi medicali, provvedevano a sequestrare le mascherine e a denunciare alla locale Procura della Repubblica il titolare per frode in commercio e ricettazione.

Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana, al fine di verificare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità governativa nonché contrastare possibili speculazioni o insidie alla sicurezza derivanti dalla commercializzazione di materiale non conforme alle norme.