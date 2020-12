Regalati e regala la nuova collezione Oro con i Christmas Gifts di Cantine Paolini

11/12/2020 09:30:00

Nonostante quest'anno le feste natalizie saranno diverse da quelle che solitamente viviamo, non mancheranno i regali, le tavole imbandite, accuratamente addobbate, con piatti e portate per ogni palato, magari saranno pochi i commensali ma sarà pur sempre... Natale.

Infatti, Cantine Paolini per queste festività ha pensato di realizzare dei Christmas Gifts con un rosso di cui abbiamo abbondantemente parlato in questo articolo creando delle confezioni speciali da 2, 3 o 6 bottiglie di Riserva: un vino della Collezione Oro che racchiude tutta la storia e la tradizione di questa cantina.

E proprio per le sue caratteristiche particolari (gradazione alcolica di 15% e una temperatura di servizio di 18-20°C), Riserva risulta l'abbinamento perfetto per accompagnare primi piatti con sughi saporiti e tutte le pietanze a base di carne rossa e funghi, ideale anche in abbinamento a selvaggina e formaggi stagionati.

