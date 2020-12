Santangelo (M5S): "MES rappresenta il passato, fiducia al Presidente Conte"

11/12/2020 10:00:00

"Riteniamo il MES uno strumento d'altri tempi, anacronistico, che non serve al nostro Paese" lo ha affermato il senatore del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo, nel corso del suo intervento in Aula in Senato durante la discussione generale sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre.



"I colleghi delle opposizioni che oggi sono contrari al MES dovrebbero ricordare che nel 2011 furono i loro partiti a votarlo in Europa" ha proseguito. "Per noi il MES è superato dai tempi, ma anche da tanti altri strumenti che finalmente l'Europa sta mettendo in campo, come il Recovery Fund, anche grazie al lavoro del Presidente Conte, della maggioranza e del MoVimento 5 Stelle".



Il senatore Santangelo ha poi voluto titolare il suo intervento "voce di popolo" riportando le parole ascoltate da un pescatore trapanese che esortava il Presidente Conte ad andare avanti con il sostegno del popolo, nonostante gli attacchi subiti.

"Ringrazio la maggioranza per il dibattito costruttivo che ha portato alla redazione della risoluzione e tutti i miei colleghi del MoVimento 5 Stelle. Non posso ringraziare però tutti coloro che con giochetti di palazzo cercano di mettere in difficoltà la maggioranza e di cui i cittadini sicuramente non hanno bisogno.



È vero, sul MES abbiamo affrontato delle difficoltà, ma ai compagni di squadra del MoVimento 5 Stelle dico di prenderci per mano e andare avanti insieme. È il momento di continuare, non di dividerci" ha concluso.