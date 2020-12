Santa Ninfa: Le telecamere di «Linea verde radici» nella riserva naturale e al castello di Rampinzeri

13/12/2020 15:00:00

Le telecamere della trasmissione Rai «Linea verde radici» hanno ripreso, la Riserva naturale «Grotta di Santa Ninfa», gestita da Legambiente, il castello di Rampinzeri, di proprietà del Comune, e il museo della preistoria custodito al suo interno.

Un'importante occasione di promozione del territorio, ormai da tempo al centro dell'attenzione mediatica per le svariate iniziative che vi si svolgono, come sottolinea il sindaco Giuseppe Lombardino: «Siamo lieti di questa attenzione per Santa Ninfa e le sue bellezze paesaggistiche, naturalistiche e culturali, che hanno nel castello di Rampinzeri un importante volano di promozione turistico-culturale».

«Linea verde radici» è una trasmissione di RaiUno che va in onda il sabato a mezzogiorno. Le puntate sono realizzate con uno stile a metà strada tra il reportage on the road e il docu-reality e sono incentrate su più temi: ambiente, natura, economia, tradizioni e gastronomia.

La puntata su Santa Ninfa andrà in onda sabato 26 dicembre alle 12. (Nella foto, un momento delle riprese nella riserva)