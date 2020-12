Marsala, pagati in anticipo gli stipendi degli operatori di Energetikambiente

13/12/2020 09:00:00

Energetikambiente ha pagato in anticipo, rispetto le scadenze contrattuali, gli stipendi per gli operatori di Marsala. Questo è stato possibile grazie alla corresponsione in anticipo del canone da parte del Comune di Marsala.

"Ringraziamo l’Amministrazione, i dirigenti e tutto il personale comunale per aver anticipato la corresponsione del canone e avere così permesso di eseguire con largo anticipo rispetto le scadenze contrattuali, il pagamento delle retribuzioni per tutte le maestranze del cantiere di Marsala", si legge nella nota.