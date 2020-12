Vaccini per l'influenza, non c'è l'obbligo per gli operatori sanitari 

14/12/2020 20:00:00

Non c'è l’obbligo di vaccinarsi per gli operatori sanitari contro l’influenza col rischio di subire sanzioni in caso di rifiuto. Lo ha stabilito il giudice del lavoro del Tribunale di Messina accogliendo il ricorso presentato dal Nursind Sicilia tramite una propria iscritta difesa dal consulente legale nazionale del sindacato.

Il giudice ha disposto la disapplicazione del decreto dell’assessorato regionale della Salute, numero 743 del 2020 e degli atti conseguenziali, decreto che imponeva l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale.

“È una vittoria di civiltà - afferma l’avvocato Domenico De Angelis che ha portato avanti le ragioni del Nursind - che riconosce il principio di autodeterminazione del cittadino e del lavoratore, nonché il diritto al lavoro ex art 36 della costituzione, avverso la paventata ipotesi della sospensione temporanea del lavoro di quanti non si volessero sottoporre al vaccino”.