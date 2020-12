Petrosino, operazione antimafia: tra gli arrestati anche l'enologo Leonardo Urso 

15/12/2020 11:34:00

C'è anche Leonardo Urso tra gli arrestati dell'operazione antimafia di questa notte, che ha portato al fermo di tredici persone coinvolte negli affari della cosca di Calatafimi Segesta.

Urso è un enologo di Marsala, che vive a Petrosino, molto noto, anche perchè è proprietario del Camping Biscione.

Per lui l'accusa è favoreggiamento. In particolare è stato arrestato per un episodio documentato dalla Squadra Mobile. Urso, infatti, era socio in affari del Sindaco di Calatafimi Segesta, Antonino Accardo. Quest'ultimo doveva recuperare delle somme da lui, e ha chiesto l'intervento di Rosario Tommaso Leo e della famiglia mafiosa di Calatafimi.

Urso è stato arrestato perchè ha tenuto un comportamento reticente nel corso delle attività d’indagine, finalizzato, secondo gli investigatori, comunque, a favorire Cosa Nostra.