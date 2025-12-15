Sezioni
Antimafia
15/12/2025 22:00:00

Tentata estorsione a Gaetano Vecchio, Ance Sicilia: “Resistere e denunciare"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/tentata-estorsione-a-gaetano-vecchio-ance-sicilia-resistere-e-denunciare-450.jpg

Solidarietà e vicinanza a Gaetano Vecchio, presidente di Confindustria Sicilia e componente dell’Assemblea di Ance Sicilia, da parte dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) Sicilia, dopo la tentata estorsione subita dall’imprenditore.

 

“È un episodio grave e preoccupante – ha dichiarato Salvo Russo, presidente di Ance Sicilia – perché le cosche hanno cercato di colpire direttamente non un imprenditore qualsiasi, ma uno dei simboli dell’antiracket, continuando la battaglia iniziata dal padre Andrea Vecchio nel 2007, quando, denunciando attentati multipli, scatenò una svolta antimafia in Confindustria siciliana e nazionale”.

 

Russo ha sottolineato che, per la storia e l’impegno di Vecchio nella denuncia degli attacchi mafiosi, era impensabile che potesse piegarsi a intimidazioni o violenze: “L’unica difesa possibile è seguire il suo esempio: resistere, avere fiducia nelle forze dell’ordine e nelle istituzioni e denunciare. La mafia fa breccia dove trova paura e debolezza; chi resiste, invece, fa muro insieme alla comunità”.

 

L’Ance Sicilia invita quindi tutti gli imprenditori a non cedere alle minacce e a rafforzare la cultura della legalità e della denuncia, seguendo l’esempio di chi, come Vecchio, ha scelto di combattere senza paura le mafie.









