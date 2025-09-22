La Sicilia, lo sviluppo e i dazi. Parla Gaetano Vecchio (Confindustria)

Trapani lavora di più, ma guadagna poco e invecchia: i numeri dell’INPS

Nel 2024 a Trapani si sono firmati 87mila nuovi contratti di lavoro. Una cifra che fa pensare a un boom, ma non è così: la maggior parte sono precari o stagionali. Infatti le ore di cassa integrazione sono esplose, passando da 156mila...