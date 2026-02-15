 Pasquale De Vardo eletto segretario generale di Feneal Uil Sicilia

15/02/2026 14:00:00

Nuova guida per la FENEALUIL Sicilia. Pasquale De Vardo è stato eletto all’unanimità segretario generale della categoria regionale degli edili durante il consiglio che si è svolto ieri a Catania, al Centro Congressi dell’AirPort Hotel.

L’elezione segna l’avvio della fase congressuale del sindacato in Sicilia, che culminerà con il XIX Congresso regionale in programma a Palermo il 21 aprile 2026.

Messinese, classe 1974, De Vardo arriva alla guida regionale dopo un lungo percorso sindacale. È stato segretario generale della Feneal Uil Messina, poi alla guida della federazione Tirrenica Messina-Palermo e successivamente segretario organizzativo della struttura siciliana. Un profilo interno, cresciuto nei territori, chiamato ora a guidare il comparto in una fase delicata per il settore delle costruzioni.

Ai lavori del consiglio regionale hanno preso parte i vertici nazionali della categoria: il segretario generale Mauro Franzolini, che ha concluso i lavori, il segretario organizzativo nazionale Pierpaolo Frisenna, il tesoriere nazionale Vincenzo Mudaro e il segretario confederale della Uil Messina Ivan Tripodi.

La relazione introduttiva del segretario uscente Nino Potenza e le conclusioni di Franzolini hanno messo al centro i nodi del comparto: sicurezza sul lavoro, ancora priorità assoluta in un settore segnato da infortuni e criticità; sviluppo e occupazione, con attenzione alla qualità e alla stabilità contrattuale; le emergenze regionali, tra cui il disastro di Niscemi; le opportunità legate ai fondi del Pnrr e alla nuova programmazione europea.

Nel suo intervento, De Vardo ha parlato di rafforzamento della presenza nei territori e di confronto costante con le istituzioni regionali. «La nostra azione – ha detto – dovrà essere orientata alla qualità del lavoro, al pieno coinvolgimento dei lavoratori stranieri e alla valorizzazione delle risorse straordinarie disponibili, affinché si traducano in sviluppo reale e occupazione stabile per la Sicilia».

L’elezione all’unanimità rappresenta un segnale di compattezza interna in un momento di trasformazioni economiche e sociali per l’isola. La nuova segreteria regionale è chiamata ora a misurarsi con le sfide del comparto edile, tra sicurezza, lotta al lavoro nero e gestione delle risorse pubbliche, in vista dell’appuntamento congressuale di Palermo.



