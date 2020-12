Marsala, il PD dona quanto raccolto con "Solidarietà in Circolo" alle famiglie di bisognose di Sappusi

15/12/2020 09:00:00

Il PD di Marsala aderendo all'iniziativa "Solidarieta' in circolo" ha consegnato al presidio di Libera Marsala il proprio contributo solidale.

"Desideriamo rendere il periodo di Natale più gioioso alle famiglie del quartiere Sappusi, "Dalla parte delle persone", come scelta valoriale", le parole della segretaria Rosalba Mezzapelle.

Aderendo all'iniziativa del PD Nazionale " Solidarietà in circolo" il Partito Democratico di Marsala passa all'azione concreta di sostegno alle persone per le difficoltà quotidiane aggravate dalla pandemia.

"Il PD ha contattato le associazioni, per supportarli con la propria azione di spesa solidale, nel prezioso lavoro che svolgono a sostegno delle persone fragili e in difficoltà. Abbiamo messo a disposizione la nostra sede del PD e la nostra capacità organizzativa per un'azione corale e collettiva".