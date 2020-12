Traffico illecito di rifiuti: 16 arresti in Sicilia 

16/12/2020 07:20:00

16 arresti in Sicilia

Operazione dei carabinieri del NOE in Sicilia. 16 le persone in manette per traffico e smaltimento illecito di rifiuti speciali, anche pericolosi. Reati commessi - è emerso dalle indagini- grazie alla connivenza e alla corruzione di pubblici funzionari della Città Metropolitana di Messina.

Le misure cautelari sono state emesse su richiesta della Direzione Distrettuale antimafia peloritana, che ha posto sotto sequestro preventivo due impianti di smaltimento e compostaggio di rifiuti a Naxos, nel messinese e Ramacca, nel catanese.

Contestati a vario titolo i reati di “associazione per delinquere”, “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, “gestione di rifiuti non autorizzata”, “realizzazione di discariche abusive”, “invasione di terreni”, “deviazione di acque”, “falsità ideologica”, “falsità materiale”, “abuso d’ufficio” e “corruzione”.