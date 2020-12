Marsala, un uomo con la figlia piccola aggredito e rapinato in via Mazzini

17/12/2020 22:49:00

Stava per rientrare a casa insieme alla figlia piccola quando è stato accerchiato da un gruppo di malviventi armati che sono riusciti a portargli via il portafogli e darsi alla fuga.

E' accaduto ieri sera in via Mazzini, a Marsala. Intorno alle 20:30, un commerciante marsalese era intento a rincasare con la propria figlia, quando ha dovuto affrontare un gruppo di rapinatori. L'uomo ha cercato di difendersi, ne è nata una colluttazione, ma alla fine sono riusciti a togliergli il portafogli e sono fuggiti via facendo perdere le proprie tracce.

In serata poi un'auto è stata data alle fiamme al lungomare Boeo, forse i due episodi sono collegati. L'auto potrebbe essere stata utilizzata dai rapinatori.