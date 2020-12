Mazara. Stop alla raccolta dell'organico a Natale e Capodanno

17/12/2020 15:00:00

L’Ufficio Ambiente rende noto che, nelle giornate di venerdì 25 dicembre e venerdì 1 gennaio 2021, il servizio di raccolta dell’umido non si svolgerà in quanto festivi.

Pertanto la sera del 24 e 31 dicembre non andranno esposti i mastelli. La raccolta dell’umido verrà effettuata sabato 26 dicembre e sabato 2 gennaio insieme al multimateriale. Inoltre da giorno 21 dicembre 2020 il servizio prenotazioni per il ritiro di pannoloni e pannolini che in calendario è il giovedì, è attivo il lunedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle ore 15.00 alle 18.00; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30. La prenotazione potrà essere effettuata telefonicamente o tramite WhatsApp al numero 3336192051.

Nella Sala Giunta del Palazzo dei Carmelitani, sede del Comune, alla presenza del Sindaco Salvatore Quinci, del dirigente del settore “Gestione delle Risorse” Maria Stella Marino e della responsabile P.O. delle Risorse Umane dott.ssa Maria Antonietta Provenzano, sono stati firmati due contratti (ora categoria D provenienti dalla categoria C) dai dipendenti comunali dott.ssa Leonarda Bono e il dott. Ignazio Ingargiola, per la posizione di “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile” a seguito di concorso di progressione verticale.



Con questa procedura, l’Amministrazione comunale, da attuazione alla programmazione assunzionale del personale e guarda anche alla valorizzazione delle risorse interne.