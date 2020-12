"Tendi la mano al povero", un panettone per le famiglie bisognose di Marsala e Petrosino

17/12/2020 17:20:00

Nell'ambito del progetto "Tendi la mano al povero" della Diocesi Mazara del Vallo, coordinato da don Francesco Fiorino, per meglio venire incontro a tante famiglie bisognose delle comunità cittadine di Marsala e Petrosino, coloro che vogliono vivere il Natale del Signore all'insegna della solidarietà, possono donare almeno un panettone.

Oltre ai panettoni raccolti si stanno cominciando a consegnare a più di 500 famiglie dei prodotti per l'igiene domestica (detersivi per lavatrice, per i piatti e pavimenti), un bagno doccia, 250 gr di caffè, sei uova, un pacco di biscotti, mezzo chilo di lenticchie biologiche, mezzo chilo di ceci biologici, un.barattolo di crema dolce, un buono spesa di venti euro.

I panettoni offerti saranno consegnati prima del 25 dicembre. Chi vuol offrire uno o più panettoni chiami il 393.9114018 o il "Telefono Aiuto" (0923.1814168).