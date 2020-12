Trapani. la Cooperativa Badia Grande dona 300 bottiglie di olio all'amministrazione comunale

17/12/2020 16:21:00

La Cooperativa sociale Badia Grande ha donato all’amministrazione comunale di Trapani 300 bottiglie di olio extra vergine di oliva ricavato dalla molitura delle olive raccolte dai beneficiari del Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati) del Comune di Trapani nel terreno che circonda il Centro polifunzionale per l’integrazione degli immigrati, in contrada Cipponeri.

La cerimonia di consegna si è svolta ieri all’interno del Centro, realizzato dal Comune con fondi ministeriali su un terreno confiscato alla mafia, che Badia Grande gestisce dal 2016 facendone un luogo di sperimentazione ed incontro tra persone provenienti da storie e culture diverse, aperto a tutta la cittadinanza.

Su ogni bottiglia è stata apposta un’etichetta con la scritta “Tesori e Tradizioni della nostra terra” ed i loghi della cooperativa Badia Grande e del Comune di Trapani.

Alla consegna erano presenti il vice sindaco e assessore ai servizi sociali del Comune di Trapani, Enzo Abbruscato, i volontari della Croce Rossa- Comitato di Trapani, Sveva Tatangelo e Giuseppe Corso, la coordinatrice dei progetti Siproimi gestiti dalla Cooperativa sociale Badia Grande, Greta Margagliotti, la responsabile del Siproimi del Comune di Trapani, Cristina Vultaggio, assieme ad una rappresentanza di beneficiari che, nel mese di novembre, hanno raccolto le olive dai 31 alberi presenti nel giardino della struttura, nell’ambito di un progetto integrativo promosso dall’equipe socio educativa della cooperativa Badia Grande.