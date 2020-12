Marsala, isola pedonale in via Roma nei festivi e prefestivi

18/12/2020 12:05:00

A partire da Sabato 19 Dicembre, e fino al prossimo 6 Gennaio, l'Amministrazione comunale di Marsala ha disposto il divieto di circolazione veicolare in via Roma, nelle giornate festive e prefestive.

L'obiettivo dell'istituzione dell'isola pedonale è quello di coniugare le azioni a sostegno dello sviluppo commerciale del territorio con le prescrizioni sanitarie di tutela della salute pubblica. “Abbiamo ascoltato i titolari di attività commerciali in via Roma, confrontandoci anche con il Comando della Polizia municipale per gli aspetti della viabilità, afferma il sindaco Massimo Grillo. Ritengo che la soluzione adottata sia ampiamente condivisa, raggiungendo anche l'obiettivo di incrementare le aree pedonali per favorire il distanziamento interpersonale e il mantenimento delle condizioni di sicurezza legate all'emergenza epidemiologica”. Come si legge nel provvedimento del Comando dei Vigili urbani, nelle giornate festive (Domenica inclusa) dalle ore 9:00 alle ore 21:00 e in quelle prefestive (incluso Sabato) dalle ore 16 alle ore 21, sarà in vigore il divieto di circolazione e sosta veicolare nel tratto di via Roma compreso tra le vie Francesco Crispi e Itria. Sarà consentito il transito veicolare limitatamente nel tratto di via Roma che congiunge la via G. Bruno con la via Spanò. Nell'ordinanza sono altresì riportati i casi (proprietari di immobili in strade limitrofe, titolari di passi carrai, soggetti disabili) in cui, per accertate esigenze, è possibile accedere anche nelle suddette giornate e orari di divieto.

Grillo e Milazzo incontrano l'assessore regionale Messina

Programmazione turistica e realizzazione di nuovi eventi sono stati i temi centrali dell'incontro di ieri a Palermo, nell'Assessorato regionale al Turismo, della cui delega è titolare Manlio Messina. Il sindaco Massimo Grillo e l'assessore Michele Milazzo hanno accolto l'invito del segretario provinciale di Fratelli d'Italia, avv. Maurizio Miceli, per una riunione propedeutica alle iniziative promozionali che si intendono realizzare nel territorio. “C'è piena sintonia con la Regione per una pianificazione di eventi volti al rilancio turistico di questo versante della Sicilia e di Marsala in particolare, afferma il sindaco Massimo Grillo. Dal canto nostro, siamo già a lavoro per definire la nuova programmazione turistica, ora con la certezza di avere il sostegno dell'assessore Messina su quanto andremo a concretizzare”. Al termine della riunione, anche l'incontro del sindaco Grillo con il rappresentante all'Ars del gruppo Fratelli d'Italia, on. Giampiero Cannella. Lo stesso, quale componente della Commissione regionale Finanze, ha affrontato taluni aspetti tecnici con l'assessore Milazzo, titolare della delega al Bilancio.

Intanto, nelle prossime settimane, la stessa programmazione turistica sarà ancora argomento di incontro con i gruppi consiliari che sostengono l'Amministrazione Grillo, nonché con la deputazione regionale di maggioranza, alla presenza dell'assessore Oreste Alagna e del presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano.