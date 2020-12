Marsala, in Consiglio comunale il ricordo di Triolo. Si spacca Fratelli d'Italia

18/12/2020 06:00:00

Si è riunito ieri il consiglio comunale di Marsala, tutti i consiglieri hanno mostrato commozione per la perdita del segretario generale, Bernardo Triolo, morto dieci fa per Covid.



I rappresentanti di Sala delle Lapidi chiedono che venga affissa una targa in suo ricordo.

Visibilmente emozionati sia il presidente Enzo Sturiano che l’assessore Arturo Galfano.

In aula presente il nuovo segretario, che resterà in carica a Marsala fino al 31 dicembre, si tratta di Andrea Di Girolamo, attuale segretario comunale a Petrosino.

Primi abbandoni in consiglio comunale a Marsala, manovre politiche che mettono in chiaro le posizioni degli assessori presenti in giunta.

Rosanna Genna lascia Fratelli d’Italia, l’assessore Michele Milazzo, nominato in quota Meloni, non è espressione dei due consiglieri comunali eletti.

Tutto come previsto, del resto l’assessore Milazzo che durante la campagna elettorale ha appoggiato il consigliere Gabriele Di Pietra, quindi ProgettiAmo Marsala, arriva in giunta per un accordo che passa sopra le teste dei consiglieri, formalizzato tra il sindaco Massimo Grillo, il coordinatore provinciale Maurizio Miceli e, seppure continui a negarlo, lo stesso Salvatore Ombra.

Del resto il gruppo di Fratelli d’Italia potrebbe tornare a formarsi con nuovi ingressi, dei movimenti ci sono già e saranno più chiari man mano si delineeranno le candidature alle regionali del 2022.



C’è di più, pare ci sia una nota falsa che giri e che indichi l’impegno della Genna a formare il gruppo, ma la Genna sostiene di non avere mai firmato alcuna nota.

Non solo la consigliera afferma in aula che l’assessore Milazzo ha aderito e fondato il gruppo Noi Marsalesi, che fa capo a Stefano Pellegrino, nulla c’entra invece con Fratelli d’Italia, infine la stilettata: “Questa amministrazione dovrà tappezzare i buchi della maggioranza”.

Non lascia Fratelli d’Italia Pino Ferrandelli ma fa una adesione tecnica, che cosa significa lo sanno solo loro, al Movimento VIA.



In queste settimane sono state formate 8 commissioni consiliari, di cui 7 ordinarie e una straordinaria: Accesso agli atti.

Le stesse sono già al lavoro, quindi insediate, e nella giornata di ieri sono state ratificate in consiglio comunale.