Il Natale dell'Avo di Marsala: donati pacchi alla parrocchia di Sappusi 

18/12/2020 18:11:00

I volontari ospedalieri non si fermano. Nonostante la pandemia li tenga lontani dall'ospedale "Paolo Borsellino", convertito in Covid hospital e inaccessibile, l'Avo, l'Associazione dei Volontari Ospedalieri di Marsala, continua la sua attività di sostegno alle persone più deboli. La scorsa settimana i volontari hanno avuto un permesso speciale, da parte della direzione dell'ospedale, per allestire un albero di Natale a piano terra del nosocomio: un segno di calore e di speranza, in un periodo così buio.

Oggi, guidati dalla presidente Ninfa Parrinello, alcuni tra le volontarie e i volontari dell'Avo si sono recati a Sappusi. Lì, in parrocchia, hanno fatto dono di tante buste piene di semplici doni per i bambini delle famiglie del popoloso quartiere di Marsala. Quattro buste sono in particolare pensate per i bisogni dei neonati, con omogeneizzati e prodotti per la prima infanzia, le altre invece contengono doni per i bimbi fino ad otto anni. Le buste, poi, verranno distribuite dalla parrocchia ai bimbi in occasione del Natale.

Continua anche l'iniziativa di Avo Risponde. Telefonando al numero 800 134 342, dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie 9-12 e 16-19, è possibile dialogare con i volontari, ricevere assistenza, conforto e compagnia.