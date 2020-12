Castellammare, sindaco e giunta incontrano (a distanza) i cittadini

19/12/2020 20:00:00

“Fatti, obiettivi, anticipazioni” dall'aula consiliare: il sindaco e la giunta comunale di Castellammare del Golfo incontrano i cittadini a distanza.

L'appuntamento è Llunedì 21 dicembre- ore 17,30, sul sito ufficiale del Comune nella pagina della diretta del consiglio comunale e in diretta sulla pagina facebook “Comunicati stampa Castellammare”. «Insieme seppure in modalità a distanza a causa dell'emergenza Covid-19. Un momento di condivisione anche in questo difficilissimo anno che -sottolinea il sindaco Nicolò Rizzo- a causa della pandemia ha stravolto la nostra vita ed il nostro lavoro e vogliamo illustrare ai cittadini quanto fatto e quanto programmato».