E' il giorno della festa a Mazara. Tornano a casa i 18 pescatori

20/12/2020 06:00:00

E’ il giorno della festa a Mazara del Vallo. E’ il giorno del ritorno dei 18 pescatori tornati liberi dopo 108 giorni di prigionia a Bengasi. E’ il giorno in cui potranno riabbracciare i familiari che in questi mesi hanno sperato, pianto, protestato, urlato, per riportare a casa i marittimi.

I pescherecci Medinea e Antartide arriveranno nel porto di Mazara oggi in mattinata, per l'occasione la Capitaneria di Porto ha deciso di interdire la navigazione nel bacino portuale a tutte le imbarcazioni sia da pesca che da diporto.

Anche i pescatori, partiti due giorni fa dal porto di Bengasi con gli stessi pescherecci che erano stati sequestrati, dovranno sottoporsi ai controlli sanitari anti-Covid. Saranno infatti sottoposti a test anti-covid una volta arrivati in porto. Si attenderà l'esito del tampone rapido e se sarà per tutti negativo allora i pescatori potranno riabbracciare i propri cari. Se anche solo uno di loro dovesse risultare positivo allora verranno messi tutti su un autobus e portati ciascuno nelle proprie abitazioni dove trascorreranno la quarantena.

Ma in ogni caso ad attendere i pescatori al porto ci saranno i familiari che per più di tre mesi hanno tenuto alta l’attenzione sui marittimi prigionieri del governo di Haftar.





Mogli, madri, figli, delusi però per l’insufficiente e tardiva attività del governo italiano per riportare presto a casa i marittimi.

“Il Governo si è mosso tardi. Non lo ringrazio. Non voglio ascoltare Di Maio”. Cristina Amabilino, una delle donne coraggio, moglie di uno dei 18 pescatori di Mazara, non vuole “rovinare” il momento di felicità per la liberazione del marito.

E così, lei che è stata tra le portavoci dei familiari dei pescatori sequestrati in Libia, ha disertato l'incontro in videoconferenza tra i familiari e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio fissato per ieri. “L'ho invitato diverse volte, ma non ha mai partecipato. Non lo voglio ascoltare, il governo si è mosso tardi”, dice la signora Cristina la vigilia del ritorno a casa di suo marito con gli altri 17 pescatori.



In questi giorni di gioia però vengono fuori molti aspetti di questi 108 giorni di prigionia. "Il giorno dopo il sequestro dei pescherecci ho ricevuto una foto di mio marito e ho visto che aveva l'occhio destro semichiuso e la guancia arrossata, segno che aveva subito violenze". Dice Marika Calandrino, moglie di Giacomo Giacalone, marinaio trentatreenne del peschereccio Anna Madre sfuggito al sequestro.

La donna ha sentito il marito il 13 novembre e nei giorni scorsi, ma della questione non hanno mai parlato: "Tra di noi - spiega Marika - esiste un codice di comunicazione tutto nostro. Quando gli ho chiesto come stava, mi ha risposto dicendo che è 'come quando ti schiaccio l'occhio, e cioè non posso parlare'. Questo, nel nostro linguaggio significa 'ora sto bene ma prima no'".



"Abbiamo cambiato quattro prigioni. Ce la siamo vista brutta. Abbiamo avuto paura". Dice invece Pietro Marrone, comandante del peschereccio Medinea. "In questi 108 giorni le condizioni di vita erano sempre più difficili. L'ultimo carcere dove siamo stati era al buio, ci portavano il cibo con i contenitori di metallo. È stato davvero molto complicato: accendevano e spegnevano le luci, a loro piacimento".



Nel frattempo Musumeci ha scritto al premier Conte, per sollecitare un’azione politica affinchè non si verifichino più episodi del genere.

“Non c’è più tempo da perdere: la dolorosa vicenda, a lieto fine, del sequestro dei pescatori siciliani da parte delle autorità libiche impone, in termini ormai non più procrastinabili, una decisa azione politica e diplomatica del governo italiano in sede internazionale”.



Lo scrive il governatore della Sicilia Nello Musumeci in una lettera inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ricordando come “da oltre mezzo secolo i nostri pescherecci vanno a lavorare nel mare Mediterraneo mettendo a rischio la propria sicurezza e, per ben tre volte, pagando con la vita le aggressioni delle motovedette tunisine e libiche”.



Secondo il presidente della Regione Siciliana “va definita una volta per tutte sia la delimitazione del cosiddetto Mammellone, nel mare antistante la Tunisia, sia la Zona economica esclusiva che la Libia ha spostato arbitrariamente oltre 65 miglia in avanti. Pretese insostenibili, che finiscono per colpire solo la marineria isolana, sempre più vittima di angherie e soprusi da parte dei due Paesi nordafricani”.



Nella sua lettera al premier, Musumeci ha sottolineato “la necessità che Conte chieda all’Unione europea di smetterla di girarsi dall’altra parte e di intervenire finalmente, in maniera risoluta, con un efficace ruolo di mediazione. I nostri pescatori - conclude Musumeci - sono stanchi di essere considerati pirati nel loro mare”.