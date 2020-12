20/12/2020 11:28:00

Sono tutti negativi al test anti-Covid i 18 pescatori di Mazara tornati oggi in città dopo aver trascorso 108 giorni prigionieri in Libia.

I pescatori possono riabbracciare i propri cari. E' un momento molto emozionante per le famiglie dei 18 pescatori che in questi mesi hanno messo a ferro e fuoco un Paese per poterli riportare a casa. Proteste non solo a Mazara ma anche a Roma, Palermo, con le famiglie dei pescatori che hanno raccolto la solidarietà di tutte le marinerie italiane.