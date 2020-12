Mazara. Gift card per gli studenti disabili

20/12/2020 12:00:00

La Giunta Municipale presieduta dal Sindaco Salvatore Quinci ha deliberato l’iniziativa denominata “Natale 2020: GIFT CARD”, per studenti disabili di tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Mazara del Vallo e per i minori ospiti delle comunità alloggio e del centro polivalente Villa Francesca convenzionate con il Comune.

La Gift Card, del valore di € 120,00 ciascuna, dovrà essere utilizzata dai beneficiari per acquistare giocattoli, prodotti di informatica, prodotti di telefonia, libri, materiale per la scuola, abbigliamento presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Mazara del Vallo. Tutti gli esercizi commerciali del territorio, qualora interessati, a convenzionarsi per tale servizio, dovranno presentare istanza esclusivamente a mezzo pec: servizisociali@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it utilizzando il modello A) allegato al presente Avviso pubblico, sino alle ore 24,00 del giorno 08/01/2021.

Il Comune di Mazara del Vallo procederà con ogni esercizio commerciale che aderirà al servizio, a stipulare la convenzione. L’Ente predisporrà l’elenco dei fornitori che sarà aggiornato di volta in volta e reso noto ai beneficiari anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune. In occasione delle festività natalizie, l’Amministrazione comunale ha scelto di risparmiare con gli eventi e dare supporto alle famiglie bisognose. Si è voluto porre l’attenzione alle attività economiche della città con la solidarietà e il sociale, perché è proprio in questi momenti di emergenza che nessuno si deve sentire solo.