21/12/2020 22:56:00

Un uomo è rimasto ferito nell'incendio in un'abitazione di via dei Normanni, in zona stadio, a Marsala. L'incendio è avvenuto questa sera, lunedì 21 dicembre, intorno alle 20.

Si sarebbe trattato di un "flash fire", un'esplosione avvenuta in cucina, che avrebbe coinvolto un uomo che è rimasto ferito. L'uomo è stato soccorso dai medici del 118 e trasferito in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Marsala.