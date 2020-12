Mazara, protocollo d'intesa tra Comune e l'associazione "Intesa Universitaria"

21/12/2020 13:00:00

Nei giorni scorsi, nella Galleria Sicilia del Palazzo dei Carmelitani, è stato firmato il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Mazara del Vallo e l’Associazione “Intesa Universitaria” per instaurare un rapporto di collaborazione con lo scopo di dare assistenza e supporto agli studenti dell’Università degli Studi di Palermo, dell’Accademia delle Belle Arti di Palermo, del Conservatorio Bellini di Palermo, della LUMSA e di tutte le Istituzioni Universitarie e dei poli distaccati. A sottoscrivere il protocollo sono stati l’Assessore comunale Vincenzo Giacalone e il Presidente dell’Associazione Intesa Universitaria, Adele Nevenia Pumilia.

«La nostra amministrazione – dichiara l’Assessore Giacalone - con la firma di questo protocollo, intende favorire e potenziare l’attività di orientamento ed assistenza per i nostri giovani concittadini che si apprestano ad intraprendere o hanno già intrapreso gli studi universitari». «L’Associazione Intesa Universitaria – spiega il presidente Pumilia - dimostra ancora una volta di essere un punto di riferimento per tutti i futuri studenti, perché siamo giovani ragazzi che vivono giorno dopo giorno il contesto universitario portando avanti una sana rappresentanza, essendo la voce degli studenti. Il progetto nasce dalla voglia e dall’esperienza maturata negli anni da un gruppo di studenti attivi nella rappresentanza universitaria. Lo scopo - aggiunge il presidente - è quello di fornire un valido supporto alla collettività e a quei giovani ragazzi che hanno appena affrontato la maturità e si apprestano ad entrare nel complesso mondo universitario, ma anche a tutti quei giovani universitari possibili fruitori dei servizi messi a disposizione dalle Università. La presenza di Giorgio Gennusa, consigliere d’amministrazione all’ERSU in carica, rende anche possibile l’instaurazione di un ponte tra L’Ersu, la segreteria didattica e lo studente stesso – conclude Adele Nevenia Pumilia - in modo da sfruttare tutte le possibilità offerte ed essere sempre aggiornati su bandi, scorrimenti, posti letto e altri benefici».

Erano presenti inoltre, il Consigliere d’amministrazione Giorgio Gennusa, Paolo Torrente, uno dei fondatori dell’Associazione ed il delegato cittadino Vincenzo Licatini.