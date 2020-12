Marsala. Chianetta: "Arriverà il nostro terzo assessore nella giunta Grillo"

21/12/2020 09:00:00

Ignazio Chianetta è ex consigliere comunale a Marsala, ha deciso di non ricandidarsi ma di allestire delle liste in sostengo dell’attuale sindaco Massimo Grillo.

Tre liste, riconducibili al Movimento VIA, che hanno portato in dote ben 9 mila voti circa.

Chianetta chiarisce la sua posizione sull’assessorato mancato: non era disponibile a spendersi in prima persona, del resto il ruolo di coordinatore cittadino per VIA lo impegna, con occhio attento e lungo alle regionali del 2022.

Marsala, l'assessore mancante. Chianetta: "Se Grillo mantiene gli impegni sarà nostro" from Tp24 on Vimeo.