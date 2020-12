Erice, qualche addobbo natalizio in città

22/12/2020 00:45:00

«Sarà senza dubbio un Natale inusuale, tuttavia era giusto creare comunque la naturale atmosfera tipica delle festività natalizie».

Sono parole della sindaca Daniela Toscano e dell’assessora Rossella Cosentino in merito alle iniziative intraprese dall’Amministrazione per la decorazione e l’abbellimento della piazza della Loggia, ad Erice centro storico. Nel dettaglio, l’Amministrazione ha deciso di suddividere le iniziative in quattro settimane, quelle dell’Avvento.

«Abbiamo deciso di arricchire e decorare per gradi, settimana dopo settimana, l’albero di Natale della piazza – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora Cosentino -. Questo pino, installato grazie alla collaborazione con la Forestale, rappresenta per noi la speranza. Gli addobbi aggiunti sono simbolo di pace, il tappeto di ciclamini rossi la gioia, mentre l’illuminazione di giallo della facciata del Palazzo comunale è simbolo dell’amore. Abbiamo suddiviso le iniziative nelle quattro settimane seguendo il percorso dell’Avvento, coi suoi messaggi di speranza, pace, gioia e amore. In questo strano periodo di incertezza, ci è sembrato giusto dare un segnale di ottimismo. Ringrazio anche tutti coloro i quali, tra i cittadini, hanno contribuito a rendere la piazza ancora più accogliente. Cogliamo l’occasione per augurare buone feste a tutti i cittadini».





Raccolta porta a porta rifiuti indifferenziati: chiarimenti sul ritiro del 25 dicembre

In relazione alla raccolta dei rifiuti indifferenziati porta a porta originariamente prevista per il prossimo venerdì 25 dicembre, giorno festivo, si precisa che l’Amministrazione ha provveduto ad incontrare la ditta incaricata Econord per evitare che, considerata la coincidenza con la festività natalizia, possano verificarsi disagi per la cittadinanza. Si è deciso pertanto che il ritiro sarà effettuato il giorno 2 gennaio 2021 anziché il giorno 8 gennaio 2021. Si chiede dunque alla cittadinanza la massima collaborazione.